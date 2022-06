Alessandro Diamanti: “Tornare in Serie A? Declinerei l’offerta…”

Nostalgia della Serie A? Alessandro ha le idee chiare e nel corso di un'intervista rilasciata a Rtv 38 ha risposto senza indugio: “Abbiamo vinto tutto negli ultimi tre anni, infatti non so neanche se smettere adesso. Qui c'è un campionato stile americano, fisicamente sono tutti pronti". E su un possibile ritorno in Serie A: "L'età non conta nulla. Per i dati potrei giocare anche in Serie A, ma devo dire la verità, sto benissimo in Australia. E se mi arrivasse una chiamata dalla Serie A la declinerei. Ho già dato, avuto le mie possibilità e fatto una carriera più che dignitosa seppure potessi fare qualcosa in più”.