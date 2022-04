Allarme antincendio durante il derby di Glasgow! Tifosi Rangers evacuati dal pub…

E' successo al The Auctioneers a Merchant City, area trendy di Glasgow

Alcuni tifosi Rangers sono stati costretti a guardare il derby chiuso dal gol decisivo nei tempi supplementari di domenica contro il Celtic, attraverso le finestre di un pub, dopo che un allarme antincendio è scattato all'interno di un famoso bar del centro città. I tifosi del club di Ibrox hanno festeggiato in tutto il paese domenica sera, dopo la vittoria per 2-1 sui loro acerrimi rivali allo stadio di Hampden Park a Glasgow dopo essersi assicurati la prima apparizione in finale di Coppa di Scozia dal 2016.

Tuttavia, una selezione di scommettitori è stata costretta ad assistere all'autorete al minuto 114 di Carl Starfelt dall'esterno di The Auctioneers a Merchant City, a Glasgow, dopo essere stata evacuata per precauzione. Ma i disagi non hanno certo riversato acqua fredda sui festeggiamenti, con i tifosi contenti di festeggiare il trionfo per le strade cittadine, alcuni di loro ancora con un drink in mano.