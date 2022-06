Allegri, Chiambretti e le ex compagne che litigano per l’assegno di mantenimento dei figli

Dall'inchiesta sarebbe emerso che ci sarebbero state oltre 200mila euro di spese indebite su 600mila euro che Ughi aveva percepito dopo la fine della relazione con Allegri. Una relazione durata 13 anni è terminata nel 2017. I due avevano trovato un accordo al tribunale civile di Torino, dove l'allenatore della Juventus si impegnava a versare diecimila euro al mese per il mantenimento del figlio. Nel 2021, visto che da due anni non sedeva su nessuna panchina, Allegri aveva chiesto di ridurre la cifra a cinquemila euro. Richiesta respinta. Da qui la querela contro la Ughi. La vicenda segue a stretto giro quella di un'altra coppia dai nomi noti finita in Tribunale, quella di Chiambretti, che avrebbe chiesto la modifica delle condizioni di affidamento della figlia alla ex, Federica Laviosa. Chiambretti stesso ha però immediatamente smentito attraverso la sua legale l'intenzione "di sottrarre parte dell'assegno di mantenimento”. Fin qui, dunque, le notizie. Stupisce che una vicenda del genere arrivi in rete, in genere i personaggi preferiscono tenerla segreta. Allegri non ha molta fortuna, con le ex, vale appena la pena ricordare come sia andata con l’attrice Ambra Angiolini, sedotta e abbandonata, si direbbe. Non stupiscono le fine delle relazioni per ex calciatori, persino Andrea Pirlo ed Eugenio Corini hanno cambiato partner, è una notizia perché sono persone di grande spessore e sensibilità, insospettabili. E’ un dato di fatto che mamme approfittino degli alimenti per effettuare spese proprie, è la prima volta che leggiamo di una causa del genere, giustamente intentata da Allegri. Resta l’attitudine, ripetitiamo, degli sportivi di cambiare fidanzate e fidanzate, da sposati, compagni o solo fidanzati.