Amichevole tra Southport e Blackpool, sugli spalti è guerra: partita sospesa per 10 minuti

Il mese di luglio, si sa, è indicato nel calendario come il mese pieno zeppo di amichevoli estive. Test che servono ad ogni squadra per preparasi al meglio in vista della nuova stagione. E può accadere anche che un’amichevole si trasformi in un vero e proprio… far west sugli spalti. Chiedete pure all’incontro tra Southport Football Club (squadra che milita nella National League North) e Blackpool (club di Championship) giocato al Pure Stadium.