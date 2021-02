Ante Rebic dona 8mila sterline ai bambini autistici di Slavonski Brod

L'attaccante del Milan Ante Rebic paga l'intero debito degli abitanti del villaggio della sua città natale e dona 8mila sterline per aiutare i bambini autistici

Ante Rebic dimostra con i fatti di non aver dimenticato le sue radici con il suo ultimo atto di generosità nei confronti del suo territorio. L'attaccante croato ha donato 8.000 sterline per aiutare i bambini autistici di Slavonski Brod. E non è la prima volta che il nazionale croato fa queste offerte generose. Rebic, 27 anni, è di Donji Vinjani e nel 2018 ha saldato i debiti di 500 abitanti del suo villaggio.