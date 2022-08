Argentina, arbitro donna colpita alle spalle dal calciatore dopo averlo ammonito: arrestato

Dall’Argentina la notizia di una brutale aggressione subita in campo da un arbitro donna. Succede durante la gara tra le Riserve del Deportivo Independencia e Garmense della Liga de Tres Arroyos.

Il direttore di gara, Dalma Magali Cortadi, ammonisce per un’irregolarità il calciatore della Garmense, Cristian Tirone. Questi poco dopo si dirige a gran velocità verso la Cortadi e la colpisce alle spalle, facendola cadere a terra.

Dopo la sospensione della partita, l’arbitro Cortadi è stata trasportata in un ospedale nelle vicinanze per i dovuti accertamenti e controlli per poi essere rimandata a casa ore dopo. E il calciatore? Subito arrestato…