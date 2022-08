Arrestati 3 ultras dell’Hellas, tentavano un agguato ai tifosi del Napoli

E' stata confermata dal giudice la condanna per l'arresto dei tre ultras dell'Hellas Verona che - in occasione del match casalingo contro il Napoli - hanno tentato l'agguato ad alcuni tifosi partenopei.

La Questura di Verona ha diramato una nota in cui espone l'accaduto: "Durante tutte le operazioni di scorta della tifoseria ospite verso l’impianto sportivo e generalmente nel corso dell’afflusso dei tifosi al Bentegodi, non si sono registrate criticità. Lo scenario è cambiato radicalmente nel dopo partita, quando alcuni sostenitori del Napoli, non appartenenti alla categoria ultras, legittimamente si sono ritrovati a percorrere le vie intorno all’impianto sportivo per recuperare i veicoli precedentemente parcheggiati lungo quelle strade. Tra costoro, gente comune, senza alcun segno distintivo, padri, madri, giovani e bambini. Ma la sola presenza “in territorio gialloblu” ha dato il via ad un’azione di forza degli ultras veronesi sfociato in un’aggressione ai danni di alcuni appartenenti alla squadra tifoserie della Digos scaligera".