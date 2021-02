Arriva il derby Florentia-Fiorentina: Melania “Vogliamo la rivincita sulla sfida di andata”

Sabato 27 febbraio, ore 14.30: l'ora del derby femminile fra la Florentia con 19 punti e la Fiorentina quarta in classifica a quota 23

"Le sue parole in diretta sulla pagina Instagram di Taca La Marca: “L'annata è un percorso lungo, fatto di alti e di bassi... Abbiamo affrontato momenti difficili, non l'abbiamo mai negato, ma siamo venute fuori come squadra, per cui dopo le due sconfitte e l'uscita in Coppa Italia stiamo cercando di farlo insieme, ancora una volta, per trovare la giusta quadra. In campionato in ogni caso abbiamo fatto abbastanza bene, vorremmo convincere ancora di più, quindi ci stiamo lavorando. San Gimignano? Questa è una realtà molto particolare, tutto il paese ci conosce, ci segue e ci incita. È un bell'ambiente, si vive lo sport in maniera sana, qui abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per poter far bene. Da quando ho cominciato a giocare vi sono stati grandi cambiamenti e penso siano dipesi all'inizio dall'ingresso dei grandi top club maschili, che hanno dato spinta al movimento e lo fatto conoscere alla gente. Prima venivamo seguite da amici, parenti, ora (o meglio, prima del Covid) gli stadi pieni con la gente che ti acclama ti fanno capire che qualcosa di buono lo hai fatto e lo stai facendo. Il calcio femminile è fatto di passione, di voglia, non siamo spinti dai soldi, è tutta un'altra cosa. Più visibilità abbiamo più abbiamo possibilità di crescere e alzare il livello. Negli ultimi anni, l'arrivo delle straniere nel nostro campionato ha alzato il livello sia tecnico che tattico, permettendo di far conoscere il calcio italiano anche all'estero. Grandi meriti vanno alla nazionale che ci ha fatto fare grandi passi in avanti”.