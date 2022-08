Atmosfera da brividi a Marsiglia per Sanchez: lui rischia “il primo infortunio”

Tanti, tantissimi tifosi ad accoglierlo dopo l’arrivo in aereoporto. Bandiere e fumogeni per il 33enne che vestirà la casacca numero 70 marsigliese dopo aver rescisso con il club meneghino.

Nel caos generale della festa di accoglienza il cileno ha cercato di fare foto e autografi a tutti e in uno sprint per battere il cinque agli ultras scivola su un fumogeno spento e per poco non riporta il primo insolito infortunio della sua nuova vita in Francia.