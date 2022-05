Autostrada bloccata dai tifosi e 7 arresti: poco prima del derby di Belgrado vinto dalla Stella Rossa

Due a uno nel finale a favore della Stella Rossa, ma il pre-derby è stato molto agitato...

Nel giorno del derby eterno in finale di coppa di Serbia, vinto 2-1 dalla Stella Rossa sul Partizan, un gruppo di tifosi avvistato al Sava Center, ha bloccato prima della partita l'autostrada in direzione del centro cittadino di Belgrado, mentre nell'altra direzione il traffico procedeva senza grossi problemi.

A quel punto è scoppiato un piccolo conflitto tra un gruppo di tifosi e la polizia, quando ad un certo punto una parte dei tifosi è andata dal funzionario di turno. Tensioni sull'asfalto ma senza grosse conseguenze, infatti poi la situazione si è normalizzata e il traffico è tornato a scorrere come spesso accade nell'ora di punta pomeridiana. Ma, nelle ore successive, la Polizia ha tenuto d'occhio il gruppo di facinorosi ed è intervenuta: 7 le persone trattenute, 2 per intralcio agli agenti di polizia, 1 giovane per aver rifiutato una perquisizione, 1 per possesso di oggetti idonei ad aggressione e lesioni e 3 per mancanza di documenti personali.