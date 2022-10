Barça, il figlio di Laporta maltratta la fidanzata prima del Clasico: arrestato

Problema familiare per il presidente del Barça. La polizia nazionale ha arrestato il figlio più giovane di Joan Laporta, omonimo del papà presidente, 24 anni, per presunto maltrattamento della sua compagna questa domenica, un'ora prima della partita tra Real Madrid e Barcellona, in un ristorante nel centro di Madrid.

Gli eventi sono avvenuti intorno alle 15:00 in un locale situato in Calle Miguel Ángel a Madrid, secondo El Español su segnalazioni di fonti del quartier generale della polizia di Madrid.

Lì, oltre a numerosi commensali, c'erano le scorte di un ministro del governo, che hanno chiamato la Polizia dopo aver assistito a come il figlio del presidente culé, anche lui di nome Joan, scuoteva la sua compagna. All'arrivo degli agenti sul posto, il giovane è stato "molto violento" in presenza della polizia, resistendo all'arresto, secondo le fonti consultate da Efe. Gli agenti hanno richiesto la presenza di medici della Samur-Protezione Civile, che hanno somministrato un sedativo al ragazzo.

Joan Laporta, il figlio più giovane del presidente culé, è andato in tribunale nel pomeriggio come l'accusa di reato di maltrattamenti.

Un'ora dopo è iniziata la partita di campionato tra Madrid e Barça, che si è conclusa con una vittoria merengue per 3-1. La sconfitta è un duro colpo per il club del Barça e il suo presidente, Joan Laporta, che l'estate scorsa ha ceduto diversi asset del club per rinnovare una squadra iniziata bene, ma ora in crisi: praticamente eliminata dalla Champions League e tre punti dietro l'eterna rivale in Liga.