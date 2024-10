Benevento-Casertana in diretta TV e streaming: dove vedere il big match di Serie C

Benevento-Casertana, dove vedere il big match dell'undicesima giornata di Serie C in diretta tv e in streaming

Nancy Gonzalez Ruiz 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 12:04)

Il big match per eccellenza dell’undicesima giornata di Serie C è Benevento-Casertana. Al Vigorito, il Benevento capolista di Auteri ospiterà la Casertana di Iori, in un derby campano che permetterebbe alla Strega di consolidare la vetta solitaria della classifica in vista dell’obiettivo Serie B.

Le probabili formazioni BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Viscardi, Tosca, Berra, Oukhadda; Talia, Prisco; Simonetti, Manconi, Lamesta; Perlingieri. All. Auteri.

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Fabbri, Bacchetti, Gatti, Falasca; Collodel, Matese; Paglino, Carretta, Bakayoko; Iuliano. All. Iori.

Dove vedere Benevento-Casertana — Benevento-Casertana sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Per tutti gli abbonati dunque la possibilità di accedere all'evento sintonizzandosi al Sky Sport 252. Sarà anche possibile gustare il match del Vigorito in chiaro: appuntamento su Rai 2.