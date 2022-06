Boateng si sposa nel Metaverso, biglietti per assistere alle nozze andati sold-out

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada hanno detto il fatidico sì. Il centrocampista ex Milan, oggi in forza all’Herta Berlino e l’influencer si sono sposati nel Metaverso.

In realtà i due hanno celebrato le nozze a Radicondoli, sulle colline senesi, davanti a un centinaio di invitati, ma contemporaneamente il matrimonio è stato trasmesso nel Metaverso in una location creata interamente con tecnologia 3D. Per assistere alle nozze virtuali sono stati messi in vendita biglietti al prezzo di 50 euro, tutti andati sold-out.