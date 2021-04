Bolivia, il presidente federale insulta i dirigenti: “proiettili” sugli striscioni dei tifosi dell’Oriente

L'Oriente Petrolero ancora non si pronuncia sugli attacchi verbali a Raldes e Galarza

L'Oriente Petrolero, squadra di Santa Cruz de la Sierra, quartultima in classifica nel massimo campionato boliviano dopo 4 giornate, ha scelto di tacere, almeno per ora, sugli attacchi verbali subiti dal suo presidente Ronald Raldes e dal dirigente sportivo Sergio Galarza, da parte di Fernando Costa, capo della Federcalcio boliviana (FBF). L'incidente è avvenuto venerdì a La Paz al termine della riunione del consiglio superiore della Divisione Professionale. A rendere pubblico tutto quanto accaduto in quell'occasione è stato il delegato di Guabirá, squadra ottava in classifica con il doppio dei punti dell'Oriente Petrolero, Édgar Menacho, che ha subito anche attacchi verbali da parte del presidente della FBF e, a suo dire, è quasi arrivato all'aggressione fisica. "Ha insultato Sergio Galarza e Ronald Raldes, che erano giocatori della nazionale, e ha anche insultato me", ha detto Menacho.

Il Guabirá sta studiando il caso, ma in Oriente Petrolero nessuno si è pronunciato sull'argomento. Tramite il suo ufficio stampa sono state effettuate le rispettive consultazioni ed è stato riferito che lunedì verrà presa una decisione. Nel gruppo di stampa orientale, su WhatsApp, i giornalisti hanno chiesto interviste a Raldes o Galarza, ma finora non ci sono state risposte positive in tal senso. Chiamato telefonicamente il presidente della FBF per avere la sua versione, anche in questo caso le chiamate non hanno avuto risposta.