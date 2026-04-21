Sembrava già serio l'infortunio di Bernardeschi nel post-partita contro la Juventus, e ora è arrivata la conferma della lesione che potrebbe significare stagione finita in anticipo per il numero 10 del Bologna.

Luigi Mereu 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 15:05)

Il Bologna ha perso precocemente Federico Bernardeschi, entrato in campo contro la Juventus davanti ai suoi ex tifosi a quasi 10 minuti dal termine della partita e uscito dopo 7 minuti dopo essersi accasciato a terra per infortunio e chiedendo il cambio dolorante. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, aveva annunciato il rischio che correva facendolo entrare in partita assumendosi tutte le colpe affranto, dichiarando di averlo fatto per il giocatore, vista l'ovazione da parte dei tifosi della Juventus in onore del suo passato in bianconero.

Nell'intervista post-partita, infatti, il tecnico rossoblù si è assunto la responsabilità della scelta, dichiarando apertamente: “È colpa mia. Prima della gara ho visto l’affetto del pubblico, è un ragazzo straordinario e l’ho mandato in campo soprattutto per quel tributo. Non ci voleva e spero non sia nulla di grave, ma temo che possa aver finito la stagione”.

Infortunio Bernardeschi, i risultati degli esami e il comunicato ufficiale del club — Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista italiano evidenziato la presenza di una lesione al muscolo iliaco destro, con tempi di recupero che vanno dalle 2 alle 3 settimane. Ecco il comunicato ufficiale del Bologna: "Sono ripresi stamattina sotto la pioggia gli allenamenti dei rossoblù nella settimana di Bologna-Roma. Esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Benjamin Dominguez è rientrato in gruppo, differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga. Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane".

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Nella peggiore delle ipotesi la stagione di Federico Bernardeschi si può considerare finita, ma se la guarigione dovesse andare come previsto potrebbe essere disponibile per le ultime 3 partite di campionato contro Napoli, Atalanta e Inter. In questa stagione aveva giocato 25 partite in Serie A, segnando 2 gol e fornendo 2 assist, mentre in Europa League aveva racimolato 13 presenze segnando 5 gol.