Borussia Dortmund, Schulz e le violenze sull’ex fidanzata incinta…

Diverse le prove portate dall'avvocato come screen di conversazioni Whatsapp in cui la donna scrive al 29enne: "Nessuno ti dà il di diritto di strozzarmi e tirarmi uno specchio addosso" ed ancora: "Mi hai cacciata di casa e picchiata quando ero nuda. Mi hai umiliata". L'atleta dal canto suo scriveva: "Sono rammaricato. Mi odio per questo. Qualcosa del genere non accadrà più" con un selfie con una faccia triste.