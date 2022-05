Botte da orbi all’uscita dal pub dopo la Champions: tifoso City in ospedale per emorragia cerebrale

Sospetta emorragia cerebrale per un tifoso del Manchester City dopo le brutte ferite subite a Madrid…

Volto tumefatto e una mascella fratturata, con annessa sospetta lesione cerebrale. Sono queste le condizioni in cui versa un tifoso del Manchester City, dopo aver raggiunto Madrid per l’attesissima semifinale di ritorno di Champions League. Ma la serata per il 25enne Stephen Hunt, padre di due figli, ha preso una piega diversa. Il tifoso dei Citizens, non avendo il biglietto per lo stadio, si era organizzato per assistere alla partita in un bar. Come riporta The Mirror, il fattaccio è avvenuto nel momento in cui Hunt è uscito fuori dal locale, dopo la partita, per incontrarsi con alcuni amici e tornare in hotel.

La madre di Stephen, Dawn Reid, ha ammesso a Men che il figlio non ricorda nulla di quanto successo e di come abbia subito quelle ferite, solo che si è ritrovato in ospedale: “Non abbiamo avuto sue notizie per diverse ore quella sera. Ho chiamato la polizia, il consolato, tutti gli ospedali di Madrid per sapere qualcosa. Parlavano in spagnolo e non riuscivo a capirli. Poi alle 3:30 Stephen mi ha chiamata piangendo e dicendomi che era in ospedale e che aveva avuto un’emorragia cerebrale. A quel punto, da mamma, sono crollata”. Prima dell’intervento chirurgico per la sospetta emorragia cerebrale, Stephen dovrà essere sottoposto ad una TAC ulteriore. Il ragazzo sarà comunque operato per le altre ferite riportate (frattura dell’orbita, mascella e naso rotti). La madre è inconsolabile: “La mia testa è come in un vortice, non so come mi sento. Dovrei dire grazie che mio figlio sia ancora vivo, sarebbe potuto andare peggio. E’ un pensiero spaventoso. Mio figlio mi ha detto solo che era ignaro di cosa fosse successo. Ha ricevuto forti calci e poi non ricorda più nulla, solo che poi si è svegliato in ospedale. E’ solo un ragazzo che stava tornando in hotel, solo e vulnerabile. Mio figlio non è cattivo, non ha mai partecipato a risse o altro. Tutto ciò è scandaloso”.