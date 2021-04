Brasile, ammassati sui tetti per vedere il Vasco da Gama: interviene la Polizia

Un gruppo di tifosi del Vasco da Gama si è radunato per assistere alla partita con la Tombense su una delle terrazze vicino allo stadio degli ospiti e la polizia è dovuta intervenire per sfrattarli.

I tifosi si sono riuniti e non hanno voluto perdere la partita del Vasco da Gama in coppa del Brasile, in cui la loro squadra ha vinto finalmente per 2-1. Ma non lo hanno fatto dall'interno dello stadio Antonio Guimarães de Almeida, bensì si sono sistemati sui tetti delle case circostanti. Con il successivo intervento dei poliziotti...