Buenos Aires, tragedia al derby locale: colpi di pistola e tifoso del Lujan ucciso

La partita si stava svolgendo allo stadio Municipal de Luján e mentre non era successo nulla di rilevante nella partita, al 14' una fragorosa bomba è caduta vicino alla panchina dell'Alem lanciata dagli ultras locali, che ha causato l'interruzione del gioco da parte dell'arbitro Nicolás Kresta e l'attesa perché le cose si calmassero, situazione che non si è verificata e per questo poco dopo si è deciso di sospenderla definitivamente.

Contestualmente alla sospensione del gioco, dal settore dei tifosi del Leandro N. Alem hanno cominciato a lasciare lo stadio e alla periferia della curva ospiti, in via Carlos Pellegrini, ci sono state detonazioni di armi da fuoco contemporaneamente ad uno scontro tra i tifosi del gruppo del generale Rodríguez, giunti allo stadio in quel momento con un'auto privata, e i tifosi del Luján. Un ragazzo è morto lunedì mattina: Joaquín Coronel, appena 18enne. È stato colpito da un colpo di pistola da 9 mm sotto la cassa toracica, sul lato destro, hanno riferito i media di Buenos Aires. La morte del ragazzo è stata confermata dal presidente del Luhan, Maximiliano Goñi.

A causa degli incidenti, che la polizia ha cercato di disperdere con proiettili di gomma e gas lacrimogeni, ci sono state circa 20 persone ferite, almeno 4 delle quali sono state colpite da armi da fuoco, hanno riferito i vigili del fuoco volontari che si sono avvicinati allo stadio, secondo il portale Lujan Web. In seguito, la stessa Federcalcio argentina è intervenuta sulla questione attraverso un comunicato: “La Federcalcio argentina si rammarica fortemente e condanna gli atti di violenza avvenuti oggi davanti allo stadio municipale di Luján mentre si giocava la partita tra Club Luján e Leandro N. Alem, e a sua volta comunica di essere in contatto con le autorità governative, forze di sicurezza e giustizia a collaborare con le indagini corrispondenti. Per questo le rispettive denunce saranno presentate al Tribunale Disciplinare affinché possa assumere l'intervento di sua competenza, mentre il lavoro proseguirà giorno per giorno per continuare a combattere questo genere di episodi causati da un piccolo gruppo di disadattati che non fanno nulla ma mette in ombra il vero partito che genera il calcio”, chiude il comunicato.