Mercato, Cagliari e Parma, che duello per due gioiellini del Napoli

Gianluca Gaetano: Il talento conteso tra Parma e Cagliari

Il centrocampista Gianluca Gaetano, reduce da una stagione positiva con il Cagliari, è uno dei nomi più caldi sul mercato. Sia il Parma che lo stesso Cagliari hanno mostrato un forte interesse per il giocatore, con il club emiliano attualmente in vantaggio nella corsa per assicurarsene le prestazioni. I ducali stanno spingendo per un trasferimento a titolo definitivo, con un'offerta che potrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro più bonus. Tuttavia, il Cagliari non è disposto a mollare facilmente. La squadra sarda sta lavorando su una proposta di prestito con obbligo di riscatto, valutato tra i 6 e i 7 milioni di euro, per portare Gaetano in Sardegna. La possibilità di giocare in Serie A potrebbe essere un'attrattiva importante per il giovane talento, ma la scelta finale dipenderà anche dalle prospettive di crescita e di impiego che i due club saranno in grado di offrirgli.