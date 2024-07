Mercato, per Pubill si scatena un derby tutto italiano

Il calciomercato estivo entra nel vivo con una sfida tutta italiana per il giovane talento spagnolo Marc Pubill, terzino destro classe 2003 in forza all'Almeria. La Roma, sempre attenta ai giovani prospetti, ha già programmato un incontro con l'agente del giocatore per discutere di un possibile trasferimento nella Capitale. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita. Non sarà semplice assicurarsi le prestazioni del promettente difensore.