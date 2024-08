Per il terzino, in rampa di lancio nella SPAL, si sta scatenando un'asta, in particolare due squadre di Serie B sono pronte a duellare

Giuseppe Martorana 5 agosto 2024 (modifica il 5 agosto 2024 | 12:31)

Il calciomercato della Serie B si accende con un nuovo derby di mercato che vede coinvolto il terzino sinistro Alessandro Tripaldelli. Dopo le voci di un possibile interesse del Cesena, neopromosso nella cadetteria, per il classe 1999 in forza alla SPAL, si fa avanti anche un'altra pretendente: il Cittadella. La battaglia per assicurarsi le prestazioni di Tripaldelli promette di essere uno degli eventi chiave del mercato estivo della Serie Cadetta.

Alessandro Tripaldelli, è derby Cesena - Cittadella — Alessandro Tripaldelli, terzino sinistro classe 1999, ha accumulato una significativa esperienza nelle ultime due stagioni con la SPAL, collezionando 69 presenze ed 1 gol. La sua abilità nel presidiare la fascia sinistra e la sua capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva hanno attirato l’attenzione di diverse squadre. Due in particolare si sono fatte sotto: il Cesena, reduce dalla promozione in Serie B ed il Cittadella. Il calciatore piace molto ad entrambi le compagini, pronte a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato nelle prossime ore.

Alessandro Trpaldelli, terzino della SPAL (foto presa da suo account Instagram Ufficiale)

Mercato, è corsa a due per Tripaldelli — Il derby di mercato tra Cittadella e Cesena per Tripaldelli non è solo una questione di acquisizione di un giocatore, ma anche un confronto tra due progetti calcistici ambiziosi in Serie B. Entrambe le squadre sono pronte ad investire per migliorare il proprio organico e puntare ad una promozione diretta in Serie A nella prossima stagione. Il giovane prospetto della SPAL, in questo senso, è un profilo da monitorare per tante ragioni ed è l'emblema delle idee delle due compagini, sempre attente ai prospetti che si affacciano al grande calcio, pronte a farli crescere e spiccare il volo.