Arriva il Venezia: è già febbre derby a Cittadella

Lo stadio Piercesare Tombolato è già in fibrillazione per il derby del Triveneto tra Cittadella e Venezia di sabato 27 agosto. Il club di casa ha - infatti - già fatto partire la prevendita della partitissima nonostante manchi ancora qualche giorno.

È stata - inoltre - aperta anche la vendita per il settore ospiti e l'iniziativa virtuosa riguarda i giovanissimi: gli under 14 avranno uno sconto riservato ed i bambini al di sotto dei 3 anni potranno accedere all'impianto in maniera gratuita. In concomitanza dell'incontro gli amaranto chiuderanno la loro campagna abbonamenti così da festeggiare durante il derby con i fedelissimi.