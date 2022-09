Cali, invasione di massa dei tifosi: 1400 persone in campo, giocatore e tecnico presi a calci

A quel punto la partita è stata interrotta dall’invasione in massa di circa 1400 tifosi, in gran parte dei sostenitori del Deportivo Cali. La polizia e gli addetti alla sicurezza hanno faticato non poco per contenere l’invasione, con diversi tifosi che hanno iniziato ad insultare pesantemente e a sferrare calci e pugni a giocatori e componenti dello staff dei Verdiblancos. In particolare, è stato preso di mira l’attaccante del Deportivo Cali, il 37enne Teofilo Gutierrez, che ha cercato in tutti i modi di liberarsi dalla morsa degli attacchi di un gruppo di tifosi. Anche il tecnico Mayer Candelo è rimasto ferito dopo i duri scontri in campo. Il Deportivo Cali ha voluto prontamente condannare i fatti accaduti con un comunicato ufficiale: “La AsociaciónDeportivo Cali, il Comitato Esecutivo, il presidente Luis Fernando Mena, lo staff professionale, i funzionari e i dipendenti respingono con forza l'aggressione, le molestie e la violenza subite dalla nostra squadra durante la partita contro il Cortuluá. Condanna chiaramente qualsiasi atto violento contro i nostri giocatori e lo staff tecnico. Chiediamo rispettosamente al governo e alle autorità sportive di intervenire per evitare una tragedia in futuro che piange il nostro sport". Poche ore dopo il Deportivo Cali ha comunicato di aver concluso di comune accordo il rapporto con l’allenatore Mayer Candelo e il suo staff tecnico.