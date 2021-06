Carlos Bacca: morta per Covid la mamma dell’attaccante colombiano

La madre dell'attaccante colombiano del Villarreal, Carlos Bacca, Eloísa Ahumada de Bacca, è morta ieri in una clinica di Barranquilla a causa di complicazioni derivate dal Covid-19, come hanno riferito i suoi parenti.

Carlos Bacca, attaccante del club spagnolo, è arrivato a Barranquilla lo scorso fine settimana per stare con la sua famiglia dopo aver vinto la finale di Europa League contro il Manchester United con la sua squadra in Polonia, a Danzica. Pochi giorni dopo, la Federcalcio colombiana ha pianto la morte della madre di Bacca e ha inviato "un messaggio di sostegno, incoraggiamento e forza alla sua famiglia, agli amici e ai parenti per questa dolorosa perdita". "Li accompagniamo con tutto il cuore e speriamo che riescano presto a superare questo momento difficile", ha aggiunto la nota di cordoglio sulla perdita subita dal nazionale colombiano.

Anche l'Atletico Junior di Barranquilla, club in cui Bacca ha iniziato la carriera da professionista, ha espresso le sue condoglianze al giocatore, che resta uno dei simboli storici della squadra. "Ci dispiace iniziare la giornata con la triste notizia della morte della signora Eloísa Ahumada, madre dell'idolo 'Tiburon', Carlos Bacca. Siamo con tutta la sua famiglia in questo momento difficile", ha scritto il Junior sul suo account Twitter. Carlos Bacca, originario di Puerto Colombia, nell'area metropolitana di Barranquilla, si è formato nelle divisioni giovanili, squadra con cui è stato campione di Colombia, e ha giocato anche per Brugge, Siviglia e Milan. Bacca è un titolare della nazionale colombiana, con la quale ha giocato i Mondiali in Brasile 2014 e Russia 2018. In quindici mesi, la pandemia di Covid ha causato 173.120 contagiati a Barranquilla, terza città della Colombia, e 4.935 morti.