Caso Piqué, nel 2019 chiese di spostare una gara della Spagna per assistere alla Coppa Davis con Shakira

Tutti i nodi vengono al pettine Gerard…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Gerard Piqué torna a far parlare di sé dopo la recente separazione con la pop star colombiana, Shakira. Come riferito da El Confidencial, in fatti, il difensore del Barcellona nel 2019 chiese al presidente della Federazione Calcistica Spagnola, Luis Rubiales, di spostare una partita della Spagna per poter assistere assieme a Shakira ad un match di tennis della Coppa Davis.

C'è il tennis, spostate la Nazionale...

La gara delle Furie Rosse in questione era un’amichevole contro la Romania, che si è regolarmente svolta il 18 novembre di quell’anno e finita col punteggio di 5-0 per la Nazionale Iberica. Piqué, in effetti, si è reso indisponibile in quell’occasione.

Per il giocatore, evidentemente, assistere all’inizio della Coppa Davis a Madrid assieme a Shakira era molto più importante che giocare un’amichevole con la Spagna. Tanto da chiedere perfino a Rubiales lo spostamento del match. Richiesta che lo stesso presidente della Federcalcio Spagnola ha ascoltato, senza garantire nulla. E infatti la partita è stata confermata e giocata nel giorno stabilito in calendario. Piqué, dunque, è stato costretto a rinunciare all’impegno con la sua Nazionale. Va ricordato che la Coppa Davis è organizzata dall’International Tennis Federation (ITF) e dalla Kosmos Global Holding, società d’investimento con tre sezioni dedicate al calcio, al tennis e alla produzione di contenuti, fondata e gestita proprio da Piqué assieme al padre Joan. Il giocatore ha fatto sapere di essere convinto di non aver fatto nulla di male e di non aver commesso atti illegali.