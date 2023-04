Catanzaro in B, i complimenti arrivano anche…dallo Sporting Lisbona.

I calabresi, vincendo il proprio girone di Serie C, si sono assicurati la promozione matematica e ora li attende una nuova avventura. Intanto, la festa per la squadra del mister Vivarinu non si è svolta soltanto nei confini calabresi, e neanche in quelli italiani. I complimenti per la promozione sono arrivati dal Portogallo, da una tifoseria in particolare. I supporters dello Sporting Lisbona hanno deciso di congratularsi con il Catanzaro in virtù del gemellaggio tra le tifoserie.