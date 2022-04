Chi si rivede! Jay Jay Okocha, Diouf e Adebayor in campo con Weah per beneficenza in Liberia

Il presidente della Liberia e Pallone d’Oro nel 1995 ha invitato le più grandi stelle del calcio africano per l’inaugurazione dell’Invincibility Sports Park…

L’occasione è stata propizia per rivedere vecchie conoscenze del calcio africano. L’ex attaccante del Milan e attuale presidente della Liberia, George Weah, ha infatti invitato nel suo paese le più grandi stelle e leggende del calcio africano per l’inaugurazione dell’Invincibility Sports Park, un nuovo centro sportivo costruito dal governo della Liberia guidato dal Pallone d’Oro 1995. Alla partita di beneficenza hanno preso parte il 48enne ex calciatore nigeriano “Jay-Jay” Okocha, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e campione d’Africa con le Super Eagles nel 1994, il togolese ex Arsenal, Real Madrid e Manchester CityEmmanuel Adebayor, l’attaccante ghanese ex Udinese e ModenaAsamoah Gyan, l'ex attaccante del SenegalEl Hadji Diouf,nominato Calciatore africano dell’anno nel 2001 e nel 2002, e Kalusha Bwalya dello Zambia.