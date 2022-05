Christensen lascia l’hotel poco prima della finale di FA Cup: escludetemi, scioccati i compagni del Chelsea

Il nazionale danese ha lasciato a bocca aperta i suoi compagni dopo la decisione di non giocare la finale di FA Cup contro il Liverpool…

Sabato è andata in scena la 141esima edizione del trofeo più antico del mondo, la FA Cup. Grandi celebrazioni a Wembley per i 150 anni dalla prima finale della Coppa d’Inghilterra. Il Liverpool si è aggiudicato la seconda coppa nazionale in questa stagione battendo ancora una volta i Blues, sempre ai calci di rigore. Era successo già il 27 febbraio scorso nella finale di Coppa di Lega, quando l’errore dal dischetto del portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga ha consegnato il trofeo ai Reds. Stavolta sono stati decisivi l’errore di Mount e il rigore segnato da Tsimikas. Ma, poco prima della finale, in casa Chelsea ha fatto discutere la scelta del difensore Andreas Christensen di non voler disputare l’attesa finale.

Con molta probabilità sarebbe sceso in campo dal 1’ minuto nella finale di FA Cup contro il Liverpool. Ma il difensore danese del Chelsea, Andreas Christensen, ha lasciato i suoi compagni a bocca aperta. Sì perché, come riporta Daily Mail, il 26enne si è tirato fuori dalla finale a poche ore dall’inizio della gara. Dietro la scelta del giocatore non ci sono all’apparenza problemi fisici. Christensen, che lascerà il Chelsea a fine stagione per approdare al Barcellona, la mattina della partita ha chiesto all’allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, di non considerarlo disponibile per la finale di Wembley, dal momento che non si sentiva pronto per giocare. I piani del tecnico sono stati quindi stravolti a poche ore dall’inizio del match, con il 22enne Trevoh Chalobah che ha preso il posto del danese. I compagni di squadra sono rimasti scioccati e sorpresi dalla decisione di Christensen, che ha lasciato l’hotel dove alloggiava il Chelsea. Secondo alcune fonti vicine al giocatore, sembra che Christensen si sia sentito male nei giorni precedenti alla finale. Per questo il giocatore ha poi comunicato la sua decisione di non giocare a Tuchel. A fine gara, lo stesso allenatore tedesco ha confermato la partenza di Christensen a fine stagione. Il difensore danese si libererà a parametro zero e ha già concordato un accordo quinquennale con il Barcellona. Quella contro il Leeds (vittoria 3-0 del Chelsea a Elland Road dell’11 maggio) molto probabilmente è stata l’ultima gara giocata da Christensen con i Blues. Un’uscita di scena movimentata e aspra dopo le lunghe trattative contrattuali in questa stagione che hanno portato a una fase di stallo, fino alla partenza del giocatore.