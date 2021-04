Ciao nonna Emanuela: mancata a 107 anni, tiferà da lassù per la salvezza del Cagliari

Tifosi cagliaritani, A Quartucciu si è spenta a 107 anni nonna Emanuela

A Quartucciu, comune della cintura cagliaritana che un tempo era una frazione del capoluogo, si è spenta all’età di 107 anni nonna Emanuela. Il sindaco Pietro Pisu la ricorda così: “Era diventato ormai un rituale e in piena complicità, ogni anno, in occasione del tuo compleanno, ci salutavamo dandoci appuntamento per l’anno successivo. Il 30 giugno prossimo ci saremo dovuti incontrare per spegnere le tue 108 candeline ma così non sarà. Ti ringrazio per aver donato alla nostra comunità il tuo sorriso, la tua simpatia e la tua voglia di fare festa. Ci mancherai tanto ma sono certo che da lassù sarai l’Angelo custode di tutti noi”.