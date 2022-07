Code a Zagabria per i biglietti, tensione a Spalato per il contenuto degli striscioni: Supercoppa, è derby…

Derby croato in finale di Supercoppa: a Spalato hanno subito acquistato 1.500 biglietti, il primo giorno di vendita libera a Zagabria c'era una lunga fila davanti allo stadio Maksimir...

Redazione DDD

Si avvicina in Croazia il primo match ufficiale della nuova stagione, lo scontro tra Dinamo e Hajduk nella Supercoppa nazionale. Si giocherà in una grande atmosfera calcistica Al club di Spalato è stato assegnato un contingente di 2.500 biglietti per la curva sud, la cui capienza totale è leggermente superiore a tremila.

Il treno speciale dei tifosi dell'Hajduk

Quattro giorni prima della partita, i fan dell'Hajduk hanno già preso circa 1.500 biglietti, quindi quasi due terzi. Si prevede che tutti i biglietti saranno esauriti entro il fine settimana e che l'Hajduk avrà molto supporto al Maksimir. A differenza dell'ultima partita del campionato, quando non volevano entrare allo stadio perché non potevano portare striscioni e altre attrezzature dei tifosi, e non potevano portarli perché non li avevano immatricolati in tempo. Dopo che c'è stata una rivolta in autostrada, hanno fermato il traffico e si sono scontrati con la polizia. Ora, invece delle auto, la maggior parte dei tifosi dell'Hajduk si recherà a Zagabria con il "Bilim vlak", il treno che partirà da Spalato sabato alle 10 del mattino.

In ogni caso la Dinamo Zagabria ha inviato all'Hajduk le stesse istruzioni per i tifosi dell'ultimo derby del Maksimir, quando la Torcida si è rifiutata di entrare nello stadio e al suo ritorno a Spalato ha provocato una brutale rivolta e ha attaccato la polizia al seguito. Ricordiamo che la dirigenza della Dinamo ha chiesto alla Torcida avversaria di fornire loro un elenco di tutti gli striscioni che intendono portare allo stadio, cosa che i tifosi di Spalato non amano. La Dinamo ha spiegato di essere stata costretta a tali richieste perché la Torcida le aveva precedentemente manipolate e portato nello stadio un enorme striscione con la scritta "Mrzin Dinamo", ovvero Odio la Dinamo. Inoltre, secondo le istruzioni della Dinamo, agli ultras dell'Haijduk non sarà consentito introdurre tamburi nello stadio, perché spesso vi si nascondono dispositivi pirotecnici. Non sappiamo ancora come reagirà la Torcida alle richieste della Dinamo, ma c'è da aspettarsi che questa volta la polizia medierà, in modo da evitare che 2.500 tifosi rimangano davanti allo stadio, che potrebbe essere un fattore scatenante per risse e scontri.