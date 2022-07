Contratto valido dal 7 luglio: ce la farà Bale a giocare il derby di Los Angeles 24 ore dopo?

Dopo aver vinto tre campionati della Liga, quattro Champions League, una Copa del Rey e con una robusta dose di polemiche, Gareth Bale ha deciso di lasciare il Real Madrid. Il suo contratto con i Blancos era valido fino al 30 giugno ed entrambe le parti hanno deciso di non rinnovarlo. È stato il Los Angeles FC ad annunciare il 27 giugno di aver concordato un contratto di un anno con opzione per un anno aggiuntivo con il nazionale gallese.

Non c'è stato Gareth Bale nell'ultima partita del Los Angeles FC, nella sconfitta per 1-0 contro i Vancouver Whitecaps sabato sera, perché in realtà il suo trasferimento dal Real Madrid non è stato ancora finalizzato. Infatti, il 7 luglio inizierà la " finestra di trasferimento secondaria" della MLS che consentirà a Bale di concludere il suo trasferimento alla rosa di Steve Cherundolo.