Coppa del Mondo in Qatar, pericolo influenza dei cammelli. Tifosi avvertiti: “Statene alla larga”

Queste le dichiarazioni di Paul Hunter, professore della University of East Anglia: “I tifosi dovrebbero stare alla larga dai cammelli una volta arrivati in Qatar. Questo è il consiglio di buon senso che sento di dare per ridurre il rischio di contrarre il virus. Si tratta di un brutto virus, molto più pericoloso del Covid-19 con un tasso di mortalità molto alto. Inoltre non esiste attualmente un vaccino efficace”. Ad agosto circa l’80% dei casi era dato dal risultato del contatto con cammelli infetti o persone infette in ospedale, come riferito dai capi dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il timore degli esperti è che il virus possa presto diffondersi dalla Penisola Arabica all’Africa attraverso i cammelli infetti. Quest’anno in Qatar, paese che ospiterà i Mondiali il prossimo 20 novembre, sono stati segnalati due casi di morte per il virus dei cammelli: un proprietario 85enne di cammelli deceduto a Doha e un contadino di 50 anni abituato a bere latte di cammello.