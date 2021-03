Cruzeiro, Romulo ringrazia tutti: i butei veronesi, l’aquila laziale e i viola…

Romulo è un nuovo giocatore del Cruzeiro. Negli ultimi dieci anni in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Verona, Juve, Genoa, Lazio e Brescia

Dopo dieci anni vissuti in Italia da ottimo protagonista in Serie A e per una stagione in Serie B, Romulo torna in Brasile per ripartire dal Cruzeiro. Spettacolari i suoi saluti social, a partire da quelli riservati ai tifosi veronesi chiamati "butei".