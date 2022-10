Derby bretone, un ferito in seguito agli scontri tra ultras di Brest e Lorient

Domenica mattina, 9 ottobre, nel centro della città di Brest, si è svolto uno scontro tra i tifosi del Brest e del Lorient, prima del derby di calcio della Ligue 1 vinto 2-1 dal Lorient sul campo dei rivali bretoni. Un leggero infortunio dopo gli scontri. La violenza subìta ha causato lievi ferite, ha detto una fonte della polizia all'AFP. L'uomo è stato ricoverato in ospedale.

Nelle immagini visibili sui social network, si può vedere una rissa tra uomini vestiti di nero con alcuni incappucciati, oltre a getti di fumo in rue Jean Jaurès. I fatti sono avvenuti intorno alle 11, nel centro della città di Brest: I sostenitori giunti da Lorient sono stati presi in giro da quelli di Brest. È stato tutto abbastanza veloce, c'erano un centinaio di persone coinvolte. Il nostro intervento ha contribuito a scoraggiare ulteriori scontri”, ha detto la fonte della polizia.

La partita tra Lorient e Brest si è poi comunque giocata alle 15:00, classificata nella categoria 4 dalla National Division for the Fight Against Hooliganism (DNLH).