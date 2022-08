Derby croato ad alto rischio: la Polizia “avvisa” i tifosi dell’Hajduk…

In vista del derby croato tra Dinamo e Hajduk, che si giocherà oggi sabato 13 agosto alle 21.05, si è svolto un incontro tra la polizia e i due club al Dipartimento di Polizia di Zagabria, in base al Protocollo sulla sicurezza partite alto rischio

Gli ingressi allo stadio Maksimir saranno aperti dalle 19:30, e per i tifosi ospiti, se necessario, dalle 19:00. Gli spettatori sono invitati a utilizzare i mezzi pubblici se possibile, è in preparazione una regolamentazione speciale del traffico intorno al Maksimir.

La polizia ha anche emesso un avviso speciale per i tifosi ospiti, i sostenitori dell'Hajduk: i tifosi che arriveranno entro le 18:30 saranno prontamente scortati nella cosiddetta "zona sterile" dello stadio Maksimir. Il parcheggio per i tifosi in visita è stato fornito dall'organizzatore presso il campo di allenamento dei piloti a Borongaj e presso il mercato di Borongaj.