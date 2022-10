Derby di Graz, il guanto di sfida è un maiale insanguinato appeso ad un ponte stradale

A pochi giorni dal derby di coppa d'Austria, fra le due squadre della città capoluogo della Stiria austriaca, in programma mercoledì 19 ottobre alle 18.00, è stata riattaccata lunedì mattina nel traffico mattutino sul ponte autostradale di Seiersberg, nei pressi di Hornbach e in direzione di Graz.

In ogni caso, l'animale è stato rimosso subito dopo che gli utenti della strada hanno segnalato un animale morto appeso lì poco prima delle 8 del mattino, secondo la polizia. La foto del maiale si è comunque diffusa a macchia d'olio sui social lunedì mattina. La carcassa dell'animale aveva suscitato scalpore tra gli utenti della strada in autostrada, secondo la polizia si sarebbero verificati lievi disagi alla circolazione dovuti a curiosi, fortunatamente non si sarebbero verificati incidenti. "A volte tali azioni possono anche causare pericoli per la circolazione stradale e costituire un reato penale", ha scritto la polizia in una nota lunedì mattina. L'animale morto è stato rimosso dai vigili del fuoco dei vigili del fuoco di Pirka-Windorf e inviato al riciclaggio del corpo animale. Le indagini sugli autori del gestaccio sono in corso.