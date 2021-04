Derby di Guangzhou, 30mila tifosi allo stadio: 2-2 ma le restrizioni continuano

La prima partita della nuova stagione del campionato cinese tra FC Guangzhou e Guangzhou City (2-2) ha avuto 30.000 tifosi sugli spalti.

Il Guangzhou FC, guidato da Fabio Cannavaro, sotto pressione dopo i risultati deludenti della scorsa stagione, grazie all'attaccante brasiliano Alan Douglas Borges de Carvalho, è passato subito in vantaggio in apertura del derby di Guangzhou contro il City. Entrambe le squadre hanno cambiato denominazione rispetto alla scorsa stagione. Il Guangzhou FC è stato raggiunto sull'1-1 parziale a causa di un autogol dopo 9 minuti. Dopo aver sbagliato un rigore a fine primo tempo, il Guangzhou FC torna in vantaggio all'inizio della ripresa, grazie al subentrato dalla panchina Wu ShoSatoshi in gol di testa per la squadra del tecnico italiano, prima del definitivo pareggio a quattro minuti dalla fine da parte del Guangzhou City.