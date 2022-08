Derby di Ischia, tifoso del Forio sistema lo striscione e perde un dito!

Anteprima drammatica per i tifosi foriani presenti allo stadio Mazzella per il derby tra Ischia e Real Forio. Durante i preparativi nel montare uno striscione nel settore distinti, un supporter biancoverde ha perso il dito anulare della mano sinistra

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi e, quindi, a trasportare il tifoso al Rizzoli. Nel contempo è stato anche recuperato il dito, messo in una busta asettica, per permettere l’operazione chirurgica di ricongiunzione alla mano, come conferma Teleischia.com.