Derby di Mosca, tifosi dello Spartak arrestati per “violazione dell’ordine pubblico”

Dopo che lo Spartak Mosca ha vinto la Coppa di Russia, nel derby contro la Dinamo Mosca, 50 tifosi della squadra sono stati arrestati, come riportato da vari media, alla celebrazione del titolo per "violazione dell'ordine pubblico".

Lo Spartak Mosca è stato proclamato campione della Coppa di Russia questa domenica dopo aver battuto la Dinamo Mosca 2-1 in una partita in cui tutto sarebbe potuto cambiare al minuto 99, quando Fomin ha sbagliato un rigore. A quel punto ci sono stati festeggiamenti eccessivi e le forze di sicurezza hanno dovuto agire. La polizia e la Guardia nazionale hanno arrestato circa 50 tifosi proprio dello Spartak.

Diversi media, tra cui la "TASS", hanno riferito che fino a 50 fan hanno dovuto essere arrestati per aver violato l'ordine pubblico, senza creare disordini, ma festeggiando in maniera eccessiva per le strade della capitale russa.