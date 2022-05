Derby di Stoccolma, occhio cari ultras: “Se accendete i fumogeni, si ferma la metropolitana…”

AIK Stoccolma primo con 18 punti dopo le prime 8 giornate del campionato svedese. I rivali dell'Hammarby sono secondi a quota 16, ma con una partita in meno...e a metà maggio è subito derby...

Domenica 15 maggio 2022, l'AIK si recherà alla Tele2 Arena di Stoccolma per il derby contro l'Hammarby di Zlatan Ibrahimovic, con calcio d'inizio alle 15:00. La partita è sold out e i biglietti non saranno venduti ai botteghini dello stadio. Ci sarà un treno extra della metropolitana per i sostenitori dell'AIK, che parte da Odenplan direttamente per Blåsut. La nota delle autorità è precisa: "Niente fuochi d'artificio alla stazione di Odenplan. Se vengono bruciati i fuochi d'artificio, suona l'allarme e non passa la metropolitana per un'ora. E quindi vi perderete l'inizio della partita...".