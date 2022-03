Derby Fla-Flu, il solito Felipe Melo: che reazione!

Il 38enne centrocampista brasiliano ex Fiorentina, Juventus e Inter protagonista nella finale del Campionato Carioca contro il Flamengo…

Il classe 1983 è stato protagonista di un particolare episodio durante la gara. Intanto, già al 7’ minuto del primo tempo è arrivato un cartellino giallo all’indirizzo dell’ex Fiorentina, Juventus e Inter. Con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Felipe Melo si è scontrato con Marinho, avversario che conosce molto bene e che ha affrontato già in diverse occasioni. L’esterno 31enne brasiliano ha provato in tutti i modi a intercettare il pallone che stava scappando via rincorrendolo a tutta velocità. Ma ecco arrivare come un carro armato Melo, che ha steso l’avversario oltre a colpire il pallone. Il braccio un po’ largo del numero 52 della Fluminense ha colpito al volto Marinho, che è precipitato a terra dolorante. Pronta la reazione dei giocatori del Flamengo che hanno chiesto invano il secondo cartellino giallo per Melo. Questi, per surriscaldare ulteriormente il clima della gara, si è lasciato andare ad un’esultanza veemente e grintosa, quasi rabbiosa. Nelle immagini si vede un Melo che libera un urlo feroce e rivolge al pubblico di casa uno sguardo indemoniato, quasi a sfidarlo. Fortuna che l’arbitro non ha estratto il secondo cartellino giallo.