Derby paulista, Calleri “testa calda”: il cellulare di un ragazzino fa una brutta fine

Una sconfitta che non è andata proprio giù. A farne le spese il cellulare di un povero ragazzino che non stava facendo nulla di male. Il San Paolo, dopo aver vinto per 3-1 la gara di andata della finale del Campionato Paulista contro il Palmeiras, pregustava già il sapore della vittoria. Non è andata così. E la frustrazione per l’incredibile occasione persa ha “agitato” l’animo del 28enne attaccante argentino Jonathan Calleri, ex Boca Juniors, West Ham ed Espanyol tra le altre.