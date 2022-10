Derby Prato-Pistoiese, auto rimosse – Polemica politica: “Ordinanza sbagliata”

Il Consigliere comunale Leonardo Soldi (Centrodestra) si è - però - schierato fin da subito con la cittadinanza: "Nella gestione dell’ordine pubblico della partita Prato-Pistoiese è stato un errore, da parte del sindaco emettere un’ordinanza che ha previsto durante la settimana lavorativa la rimozione forzata delle auto sulla via Firenze anche nel tratto che va ben oltre il perimetro dello stadio comunale dunque dall’incrocio con via Paolo Giorgi fino all’incrocio con via Catellacci ovvero in buona parte dell’area residenziale del quartiere a ridosso del LungoBisenzio".

Erano anni che "via Firenze non veniva chiusa per un evento sportivo, così molti cittadini non avendo notato i cartelli posti poco prima dal Comune, hanno inconsapevolmente lasciato, come ogni sera dopo il lavoro la propria auto sotto casa, così subendo la rimozione forzata e costretti a sborsare centinaia di euro per il riscatto, un conto salatissimo oltre al disagio di restare senza il proprio mezzo di trasporto".