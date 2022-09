Derby romagnolo a Rimini, stop alla vendita biglietti: prima il vertice per l’ordine pubblico…

E' ormai imminente Rimini-Cesena, il derby romagnolo di Serie C in programma l’11 settembre 2022…Ma attenzione, l’Osservatorio sospende il giudizio "al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle gare e, nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, incarica le Leghe competenti di non avviare la vendita dei tagliandi”.

Questo significa che i biglietti per il derby in programma domenica 11 settembre alle ore 14.30 (il Rimini avrebbe voluto posticipare il match ma la Lega Pro non ha acconsentito al cambio di orario) saranno messi in vendita solo dopo la riunione del Gos del Romeo Neri. Riunione in programma in Questura a Rimini per martedì 6 settembre, ma che i due club stanno cercando di far anticipare al giorno precedente, come conferma Corriereromagna.it.