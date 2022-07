Derby vinto con il Boca, il San Lorenzo protesta: “Un poliziotto ha iniziato a sparare proiettili di gomma”

Il primo a parlare è stato il presidente del San Lorenzo, Horacio Arreceygor, che al termine dell'incontro si è indignato dialogando con la stampa per i fatti accaduti e proseguiti per diversi minuti: “Ci sono stati molti feriti, molte persone arrestate. La verità è che con la violenza con cui la Polizia ha agito, è stato totalmente irresponsabile. C'era un poliziotto che quando è entrata la gente, ha cominciato a sparare proiettili di gomma e lì è iniziata la corrida e si è trasferito in platea”, ha detto.