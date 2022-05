Donnarumma su Navas: “Un’altra stagione così? Sicuramente non accadrà…”

A carte scoperte...

Nell’intervista che Gianluigi Donnarumma ha rilasciato a AFP, il portiere del PSG è tornato a parlare della sua prima stagione a Parigi toccando vari temi, tra cui il dualismo con il portiere della Costarica, Keylor Navas . In questa stagione il tecnico ex Spurs , Mauricio Pochettino infatti ha alternato spesso i due portieri per quasi tutta la stagione non riuscendo mai a scegliere chi fosse il titolare.

Gigio lancia un chiaro messaggio alla società: "Ho un ottimo rapporto con Keylor, siamo due bravi ragazzi e abbiamo capito la situazione, anche se è stata dura per entrambi. Un'altra stagione così? Sicuramente non accadrà, penso che la società farà delle scelte", ha detto ad AFP. "Non è stata una stagione facile, diciamo che mi do 7. So di poter fare di più , non ho giocato tante partite, solo la metà, e non è stato facile. Non sono riuscito a dare il massimo ma sono convinto di poter dare molto di più per questa squadra e questo club".