Eintracht, il portiere Trapp realizza una doppietta in amichevole col numero 10

Al portiere è stata data l'opportunità di giocare come esterno nell'amichevole contro il VfL Germania 1894 e l'ex PSG ha mostrato le sue doti offensive, segnando due gol nella vittoria per 1-13 della sua squadra...

Davide Capano Redattore 25 maggio 2024 (modifica il 25 maggio 2024 | 10:52)

L'Eintracht Francoforte si è congedato dalla stagione mercoledì in un'atmosfera festosa con un'amichevole all'Ahorn Camp Sportpark di Dreieich, contro il VfL Germania 1894. La partita ha avuto tutti gli ingredienti tipici di un incontro di fine stagione, con il club di Bundesliga che ha cercato di offrire un grande spettacolo ai tifosi presenti allo stadio. E il portiere Kevin Trapp ha regalato emozioni...

L'amichevole

In quest'occasione, il team di mister Dino Toppmöller ha fatto un passo avanti e ha permesso a Trapp di giocare qualche minuto come esterno e non tra i pali. Kevin ha risposto con una buona prestazione e ha anche segnato un paio di gol. Dopo la vittoria per 11-0 sull'Alsbach in un incontro simile, Smolcic, Bahoya, Chandler, Max, Collins e Ferri sono rimasti in squadra, mentre Simoni, Chaibi, Buta, Dina Ebimbe e Tuta sono stati i nuovi arrivi.

Oltre ai minuti per Trapp, la sfida è stata anche l'occasione per Sebastian Rode di dare l'addio alla squadra e al calcio professionistico. L'ex Bayern ha segnato un gol nelle fasi finali del match.

Con il punteggio di 0-8 all'intervallo, Toppmöller ha dato il via alla giostra dei cambi e l'ex portiere del PSG ha indossato la maglia con il "10" sulla schiena dopo la pausa. Ha realizzato lo 0-9 con un grande tiro. L'Eintracht ha subito commentato sui propri social così: "Il nostro nuovo attaccante ha trovato l'angolo basso con una conclusione efficace". Poi il 33enne è stato coinvolto anche nello 0-10 di Bahoya, quando Trapp ha combinato bene con Chandler nella fase di costruzione della rete.

Foto tratta da profilo X @sashajrr

Verso la fine, quando anche il portiere Kaua Santos è sceso in campo come esterno, Trapp ha tirato al volo dopo l'assist di Hugo Ekitike per l'1-12. Infine Rode ha trasformato dal dischetto l'1-13 a tempo scaduto.

"Si trattava di divertirsi di nuovo come squadra e con i tifosi. Penso che sia stato divertente. Per me la domanda era quanto avrei potuto resistere giocando come attaccante", ha dichiarato Trapp ai canali ufficiali dell'Eintracht Francoforte, al termine della partita.