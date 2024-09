Endrick è il più giovane di sempre ad aver segnato in Champions col Real

Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid, ha festeggiato il suo debutto in Champions League con un gol storico, senza dare importanza al suo record e con il desiderio di "aiutare" il club per il resto della sua vita .

"Sono molto felice per il mio debutto e per aver segnato il primo gol della mia vita in Champions League, ma soprattutto sono molto felice di aiutare il Real Madrid, che è quello che voglio", ha detto ai media della società.

"Non sapevo che fosse il gol più giovane. Al mio debutto in Liga e ora anche in Champions League... ma non importa, mi basta aiutare il Real Madrid, come voglio fare per tutta la vita", ha aggiunto il classe 2006.