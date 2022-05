Femminile, il titolo sportivo resta a Como: no alle voci sui rivali monzesi…

Le mire del Monza sul Como femminile in A? Tutto smentito...

In settimana era emersa la voce di un interesse del Monza per il Como Women, società che è a un passo dal conquistare la promozione nelle prossima Serie A. Indiscrezione clamorosa, vista la forte rivalità sportiva fra comaschi e monzesi.

Il club lariano ha però smentito, sempre a L Football, la notizia spiegando che non c'è alcuna trattativa in corso e che non c'è neanche l'intenzione di aprirla né di volerla aprire al termine della stagione.